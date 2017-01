Niederlande 2 06:15 bis 06:40 Sonstiges Omrop Fryslân De Koers NL 2016 HDTV Merken Sieger (gespeeld door Romke Gabe Draaijer uit Leeuwarden) en Paulus Jörgen Scholtens uit Leeuwarden (bekend van Onderweg Naar Morgen) zijn getalenteerde wielrenners. Beide zitten ze in team "Wâldwrotters" waar zij en hun ploegmaten getraind worden door Bauke Marcel Faber (bekend van o.a. Dankert en Dankert en GTST). Sieger staat voor een belangrijke keuze nu hij op het punt staat om een profcontract te bemachtigen. Want hoe hard moet je zijn om de top te halen? Eigenlijk zou de 17-jarige Sieger nog net een tandje moeten bijschakelen om de concurrent voor te blijven. Zijn coach zet hem onder druk. En dan is er ook nog Marije, zijn vriendin die eigenlijk geen zin heeft in verkering met een fanatiek trainingsbeest. Wanneer er een ernstig ongeluk gebeurt met Remco, het broertje van Marije, moet Sieger in korte tijd alles op alles zetten om Remco te helpen. Kan hij Marije weer voor zich winnen, de vriendschap met zijn fietsmaten herstellen en zijn doel bereiken, het profcontract? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Omrop Fryslân

Jetzt im TV ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 67 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 67 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 67 Min. Privatdetektive im Einsatz

Dokusoap

RTL II 05:55 bis 06:55

Seit 42 Min.