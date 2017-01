Sky 1 22:20 bis 22:50 Comedyserie Eastbound & Down Ein Arm für ein Auge USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Kenny (Danny McBride) entschuldigt sich bei dem Club-Manager für sein Verhalten und leistet auch bei seinem Konkurrenten Ivan (Ike Barinholtz) Abbitte. Doch der lässt ihn auflaufen. Stevie (Steve Little) fleht indes seine Frau an, zu ihm zurückzukehren. Dabei verliert er Kennys Sohn Toby aus den Augen. MacWorthy (Craig Robinson) liest den Jungen auf. Er will sich wegen des ausgeschlagenen Auges immer noch an Kenny rächen. - Respektlose Comedyserie um einen selbstverliebten Aufschneider. Produziert u.a. von Starkomiker Will Ferrell. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Danny McBride (Kenny Powers) Steve Little (Stevie Janowski) Ike Barinholtz (Ivan Dochenko) Elizabeth De Razzo (Maria) Will Ferrell (Ashley Schaeffer) Katy Mixon (April Buchanon) Craig Robinson (Reg Mackworthy) Originaltitel: Eastbound & Down Regie: Jody Hill Drehbuch: Jody Hill, Danny R. McBride, John Carcieri Musik: Joseph Stephens Altersempfehlung: ab 12