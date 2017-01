Sky Sport HD (1) 06:00 bis 08:30 Golf Golf: US PGA Tour Sony Open in Hawaii, 1. Tag in Honolulu, Hawaii (USA) USA Stereo 16:9 HDTV Merken Die US PGA Tour bleibt eine weitere Woche in Hawaii. Nachdem beim offiziellen Saisonauftakt, dem SBS Tournament of Champions, nur die Turniersieger des vergangenen Jahres zugelassen waren, startet bei den Sony Open erstmals ein komplettes Teilnehmerfeld mit 144 Spielern. Top-Favoriten sind die Inselhopper Justin Thomas, Jordan Spieth und Hideki Matsuyama. Sky präsentiert die Sony Open täglich exklusiv live und in HD. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

