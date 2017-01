Sky Emotion 22:00 bis 23:55 Drama Die Frau in Gold GB 2015 Nach einer Vorlage von E. Randol Schoenberg, Maria Altmann 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Als Maria Altmann (Helen Mirren) als Kind in Wien lebte, hing ein Porträt ihrer Tante Adele über dem Kamin - Gustav Klimts heute weltberühmte "Goldene Adele". Bis die Nazis das Jugendstil-Meisterwerk beschlagnahmten und die jüdische Familie Altman aus Österreich fliehen musste. In den 90er-Jahren kehrt Maria aus Los Angeles nach Wien zurück. Dort hängt "Die Frau in Gold" mittlerweile im Schloss Belvedere. Maria will das geraubte Werk zurück und verklagt mithilfe des Anwalts E. Randol Schoenberg (Ryan Reynolds) den Staat Österreich. Ein jahrelanger, erbitterter juristischer Kampf beginnt. - Helen Mirren brilliert als resolute Grande Dame in einem bildgewaltigen Kunst-Krimi nach einer In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Helen Mirren (Maria Altmann) Ryan Reynolds (Randy Schoenberg) Daniel Brühl (Hubertus Czernin) Katie Holmes (Pam Schoenberg) Tatiana Maslany (junge Maria Altmann) Max Irons (Fritz Altmann) Jonathan Pryce (William H. Rehnquist) Originaltitel: Woman in Gold Regie: Simon Curtis Drehbuch: Alexi Kaye Campbell Kamera: Ross Emery Musik: Martin Phipps, Hans Zimmer Altersempfehlung: ab 6