Spiegel Geschichte 20:15 bis 21:45 Dokumentation Schatzsuche per Satellit - Neues aus dem alten Rom GB 2012 Stereo 16:9 Das Römische Reich war ein Imperium mit gigantischen Ausmaßen, das sich über 9 Millionen Quadratkilometer erstreckte. Was waren die Mechanismen, die Herrschaft nicht nur zu erlangen, sondern sie auch dauerhaft und mit vertretbarem Aufwand zu behaupten? Die Archäologin Sarah Parcak bedient sich hochauflösender Satellitenaufnahmen, um die verborgenen Fundamente einer Weltmacht aufzuspüren. Dabei enthüllt sie nicht nur den Standort eines antiken Weltwunders, sondern auch die Methoden römischer Machtpolitik. Faszinierende, computergenerierte Bilder lassen die Vergangenheit wiederauferstehen.