Sky Sport Austria 06:30 bis 08:30 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga SKN St. Pölten - SK Puntigamer Sturm Graz, 5. Runde 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Viertes Spiel, dritter Sieg. Bei Sturm Graz läuft die neue Saison bislang nach Maß. Gegen die Wiener Austria gewannen die Steirer souverän 3:1. Doppeltorschütze Deni Alar freute sich, dass er heute zwei Mal getroffen hat. "Aber noch mehr freue ich mich", so der Stürmer, "dass wir wieder drei Punkte geholt und super Fußball gezeigt haben. Die Stimmung ist unglaublich, die Punkte haben wir uns sehr verdient." Auch für Sturm-Coach Franco Foda war es wichtig, "so ein Erfolgserlebnis zu bestätigen. Aber Fußball ist ein Tagesgeschäft und nächste Woche gegen St. Pölten müssen wir auch Farbe bekennen." Ob's mit dem nächsten Dreier für die "Schwoazen" hinhaut? Der S. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

Jetzt im TV ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 69 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 69 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 69 Min. Privatdetektive im Einsatz

Dokusoap

RTL II 05:55 bis 06:55

Seit 44 Min.