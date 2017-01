Sky Nostalgie 05:50 bis 07:40 Western Johnny Guitar - Wenn Frauen hassen USA 1954 Nach einem Roman von Roy Chanslor 20 40 60 80 100 Merken Saloonbesitzerin Vienna (Joan Crawford) macht sich als Landspekulantin Feinde. Rancherin Emma (Mercedes McCambridge) hasst Vienna regelrecht, denn sie ist hoffnungslos in deren Freund Johnny Guitar (Sterling Hayden) verliebt. Der steht Vienna als Einziger zur Seite. - Faszinierender, bahnbrechender Westernklassiker, in der Frauendarstellung seiner Zeit voraus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joan Crawford (Vienna) Sterling Hayden (Johnny Guitar) Mercedes McCambridge (Emma Small) Ward Bond (John McIvers) Scott Brady (Dancin' Kid) Ernest Borgnine (Bart Lonergan) John Carradine (Old Tom) Originaltitel: Johnny Guitar Regie: Nicholas Ray Drehbuch: Philip Yordan Kamera: Harry Stradling Musik: Victor Young Altersempfehlung: ab 16

