Heimatkanal 20:15 bis 21:00 Abenteuerserie Die Bergretter Folge: 32 Eishochzeit D 2014 Stereo 16:9 Merken Es soll der schönste Tag im Leben von Sophie Tiefenbach und Niklas Hochfilzer werden. Die beiden wollen sich hoch oben in der Berghütte der Familie das Jawort geben. Andreas Marthaler hat die kleine Hochzeitsgesellschaft begleitet, auch Jana ist mit dabei - sie ist eng mit Sophie befreundet. Doch es kommt zu Spannungen: Zunächst nur zwischen Florian, Sophies Bruder, und dem Bräutigam. Niklas, Junior-Chef von "Tiefenbach-Sport", hatte eine Affäre mit Lena, die als Kassiererin bei ihm arbeitet. Bei der Auseinandersetzung bringt Florian Niklas in große Gefahr. Andreas kann ihn zwar retten, verletzt sich dabei aber selbst ernsthaft am Arm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martin Gruber (Andreas Marthaler) Robert Lohr (Michael Dörfler) Gundula Niemeyer (Verena Auerbach) Anja Knauer (Jana) Michael Pascher (Rudi) Nicholas Reinke (Niklas Hochfilzer) Clemens Ansorg (Florian Tiefenbach) Originaltitel: Die Bergretter Regie: Dirk Pientka Drehbuch: Timo Berndt Kamera: Andreas Tams, Alex Traumann Musik: Tim Stanzel