Sky Bundesliga 06:00 bis 08:00 Fußball Fußball: Bundesliga 1. FC Köln - SV Darmstadt 98, 1. Spieltag D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Im dritten Jahr Bundesligazugehörigkeit seit dem letzten Aufstieg sind die Ansprüche in Köln gestiegen. Nationalspieler Jonas Hector liebäugelt bereits mit der Europa League. "Wenn man eine gute Saison spielt, dann ist das möglich", sagt der 26-Jährige, "wir haben das Potenzial." Das hat der FC im Pokal schon angedeutet. Für Jörg Schmadtke sind nach dem 7:0 beim Sechstligisten BFC Preußen in Berlin allerdings "Rückschlüsse auf den Ligastart nicht möglich". Der Manager weiß jedoch, dass für die Fans alles andere als ein Auftaktsieg gegen Darmstadt eine Enttäuschung wäre, schließlich gelten die Hessen für viele Experten als Abstiegskandidat Nummer eins. Kommentar: In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

