David Bowie - Reality Tour Dublin GB 2003

Mit seiner Musik, die sowohl das breite Publikum erreicht als auch musikalische Avantgardisten anspricht, hat David Bowie die letzten Jahrzehnte der Popgeschichte entscheidend mitgeprägt. Im November 2003 brachte Frontmann David Bowie mit seinen Musikern Earl Slick und Gerry Leonard (Gitarre), Gail Ann Dorsey (Bassgitarre, Chorals), Sterling Campbell (Schlagzeug), Mike Garson (Keyboard, Klavier) und Catherine Russell (Keyboard, Schlagzeug, Akustikgitarre, Chorals) das Dubliner Publikum mit seinen größten Hits auf Hochtouren. Zu hören sind neben "Rebel Rebel" Hits wie "Be My Wife", "The Loneliest Guy", "Under Pressure", "Life On Mars", "Changes", "Heroes", "Five Years", "Hang on to Yourself" und natürlich "Ziggy Stardust".

Regie: Paul Hauptmann