ARTE 20:15 bis 21:45 Drama Brief an mein Leben D 2015 Frei nach Motiven des gleichnamigen Buches von Miriam Meckel 2017-01-27 13:55 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ozeanographie-Professorin Toni Lehmstedt ist vielbeschäftigt und immer unterwegs. Ihr privates Leben, auch die Beziehung zu ihrer Freundin Maria, ordnet sie den beruflichen Herausforderungen unter. Dass sie überfordert ist, merkt die junge Frau lange nicht. Erschöpfungssignale ihres Körpers ignoriert sie bis ihr Lebenstempo sie aus der Bahn schleudert. In einer Fachklinik hofft sie auf schnelle Heilung. Doch Toni wird bald klar, dass sie sich in einem langwierigen Prozess mit ihrem Leben auseinandersetzen muss. Therapie-Übungen wie Schlafentzug oder mehrtägige Klausur ohne jegliche Ablenkung und Kontakt zur Außenwelt gehen nicht spurlos an ihr vorbei, und die Distanz zu ihren Mitpatienten und letztlich zu sich selbst beginnt zu bröckeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marie Bäumer (Toni) Christina Hecke (Maria) Hanns Zischler (Dr. Pogel) Annette Paulmann (Steffi Gabelsberger) Tina Engel (Dr. Andrea Rudolph) Antoine Monot, Jr. (Alex) Gisela Aderhold (Schwester Elisabeth) Originaltitel: Brief an mein Leben Regie: Urs Egger Drehbuch: Laila Stieler Kamera: Wojciech Szepel, David Slama Musik: Nellis du Biel, Ina Siefert