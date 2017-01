ARTE 06:15 bis 06:40 Dokumentation Wie das Land, so der Mensch La Réunion - Vulkane und Talkessel La Réunion: Vulkane und Talkessel F 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Vor drei Millionen Jahren entstand durch Vulkanausbrüche in den Tiefen des Indischen Ozeans die Insel La Réunion. Seit 2010 gehören ihre Landschaften zum UNESCO-Weltnaturerbe. Noch heute haben Vulkane die Kraft, das Gesicht der Erde zu verändern. Der älteste Vulkan von La Réunion, der Piton des Neiges, ist inzwischen erloschen. Sein jüngerer Bruder, der rund 2.630 Meter hohe Piton de la Fournaise, ergießt seine Lavaströme jedoch regelmäßig über das ihn umgebende Hochplateau. Der Piton des Neiges formte auch die drei Talkessel Cilaos, Salazie und Mafate. Letzterer ist nur zu Fuß oder per Hubschrauber zugänglich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Paysages d'ici et d'ailleurs Regie: Didier Fassio

