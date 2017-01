13th Street 22:15 bis 00:00 Krimi London Boulevard GB 2010 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nach drei Jahren hinter Gittern wird Mitchel aus dem Londoner Pentonville Prison entlassen. Vor den Toren wartet bereits sein alter Freund Billy auf ihn, ein kleiner Krimineller, der einen Job als Geldeintreiber für ihn hat. Eigentlich will Mitchel sein Leben ändern, aber das Angebot von Billy ist verlockend, schließlich braucht er einen Platz zum Wohnen. Durch Zufall trifft Mitchel auf den öffentlichkeitsscheuen Filmstar Charlotte, die in ihrer Villa in Holland Park von einer Horde Paparazzi belagert wird. Fasziniert von ihrer Schönheit und Verletzlichkeit übernimmt Mitchel die Rolle des Beschützers. Er verscheucht wirkungsvoll die aggressiven Fotografen und Stalker. Und er verhindert den Plan von Billy, die Villa des Stars auszurauben. Als die Zuneigung von Bodyguard und Star langsam wächst, schmiedet das junge Paar Pläne für ein neues Leben in Los Angeles. Inzwischen hat Mitchel allerdings das Interesse des mächtigen und skrupellosen Gangster-Bosses Gant geweckt. Weil er dessen lukratives Job-Angebot freundlich aber bestimmt ablehnt, sieht sich Mitchel bald mit einem gnadenlosen Rachefeldzug des Mafiosi konfrontiert. Charlotte und seine Schwester Briony geraten in höchste Gefahr. So entschließt sich Mitchel, mit Hilfe von Charlottes Assistenten Jordan, zu drastischen Maßnahmen, um die brisante Angelegenheit ein für allemal zu klären. Der Hollywood Reporter schrieb: "Knallharter Krimi mit irischem Witz, farbigen Charakteren und beachtlichem Stil." "Farrell erinnert an den jungen Michael Caine." (Quelle: The Guardian) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Colin Farrell (Mitchel) Keira Knightley (Charlotte) Ray Winstone (Gant) David Thewlis (Jordan) Anna Friel (Briony) Ben Chaplin (Billy Norton) Eddie Marsan (DI Bailey) Originaltitel: London Boulevard Regie: William Monahan Drehbuch: William Monahan Kamera: Chris Menges Musik: Sergio Pizzorno Altersempfehlung: ab 16