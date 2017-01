13th Street 06:00 bis 06:50 Krimiserie Law & Order: UK Leichen im Keller GB, USA 2011 Stereo 16:9 Merken Am Themse-Ufer wird die Leiche eines Polizistensohnes gefunden. In seiner Tasche finden Brooks (Bradley Walsh) und Devlin (Jamie Bamber) einen Zettel auf dem der Satz "Sie müssen vernichtet werden" steht. Staatsanwalt Steel (Ben Daniels) kennt dieses Markenzeichen nur zu gut, denn es stammt von einem rassistischen Serienkiller, den er vor Jahren hinter Gitter brachte. Der erste Verdacht der Ermittler fällt auf den Tanzlehrer des Toten. Doch als eine weitere Leiche gefunden wird, stoßen sie auf eine ganz andere Spur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bradley Walsh (Ronnie Brooks) Jamie Bamber (Matt Devlin) Harriet Walter (Natalie Chandler) Ben Daniels (James Steel) Freema Agyeman (Alesha Phillips) Bill Paterson (George Castle) Terence Maynard (Mick Monroe) Originaltitel: Law & Order: UK Regie: Andy Goddard Drehbuch: Catherine Tregenna Kamera: David Luther Musik: Andy Price

