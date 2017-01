FOX 22:25 bis 23:10 Krimiserie Blue Bloods - Crime Scene New York Neue Regeln USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Im Auftrag eines Gang-Anführers wird Chief Kent außer Dienst getötet. Frank muss seine Leute im Zaum halten, damit sie keine unlauteren Verhörmethoden anwenden und sich auch sonst an die Regeln halten. Das hat aber zur Folge, dass der Todesschütze wegen mangelnder Beweise freigelassen werden muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donnie Wahlberg (Danny Reagan) Bridget Moynahan (Erin Reagan-Boyle) Will Estes (Jamie Reagan) Len Cariou (Henry Reagan) Amy Carlson (Linda Reagan) Sami Gayle (Nikki Reagan-Boyle) Tom Selleck (Frank Reagan) Originaltitel: Blue Bloods Regie: John Behring Drehbuch: Mitchell Burgess, Robin Green Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 6