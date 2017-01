FOX 21:00 bis 21:40 Krimiserie Blue Bloods - Crime Scene New York Ein Teil von mir USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Frank hat einmal mehr Ärger mit der Presse. Eine Reporterin führte ein Interview mit einem Mörder, weigert sich jedoch, die Identität des Täters preiszugeben. Im Rahmen eines NYPD-Programms, das Jugendliche dazu bewegen soll, bessere Entscheidungen zu treffen, kümmert sich Danny unterdessen um eine Jugendliche, die jedoch nur Probleme macht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donnie Wahlberg (Danny Reagan) Bridget Moynahan (Erin Reagan-Boyle) Will Estes (Jamie Reagan) Len Cariou (Henry Reagan) Amy Carlson (Linda Reagan) Sami Gayle (Nikki Reagan-Boyle) Tom Selleck (Frank Reagan) Originaltitel: Blue Bloods Regie: Eric Laneuville Drehbuch: Mitchell Burgess, Siobhan Byrne O'Connor, Robin Green Musik: Mark Snow