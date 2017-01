Kinowelt 23:40 bis 01:20 Actionfilm Get Carter USA 2000 Nach dem Roman von Ted Lewis 16:9 20 40 60 80 100 Merken Jack Carter ist ein unbarmherziger Schuldeneintreiber und Killer, der seine Aufträge skrupellos ausführt. Der plötzliche Tod seines Bruders Richie wirft ihn völlig aus der Bahn. Auf einmal beweist er Familiensinn und stellt sein bisheriges Leben in Frage - ganz zum Erstaunen seiner Schwägerin Gloria und seiner Nichte Doreen. Als sich jedoch herausstellt, dass Richies "Unfall" in Wirklichkeit ein Mord war, ist Jack wieder ganz der Alte. Zusammen mit Doreen begibt er sich in die schmutzige Unterwelt von Las Vegas und hat nur noch ein Ziel vor Augen: Rache. Doch als Jack der Wahrheit näher kommt, holen ihn die dunklen Schatten seiner eigenen Vergangenheit ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sylvester Stallone (Jack Carter) Miranda Richardson (Gloria Carter) Rachael Leigh Cook (Doreen Carter) Alan Cumming (Jeremy Kinnear) Mickey Rourke (Cyrus Paice) Michael Caine (Cliff Brumby) Rhona Mitra (Geraldine) Originaltitel: Get Carter Regie: Stephen T. Kay Drehbuch: David McKenna Kamera: Mauro Fiore Musik: Tyler Bates Altersempfehlung: ab 16