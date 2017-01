ORF 2 10:15 bis 11:00 Krimiserie Kommissar Rex Tödliche Teddys D, A 1995 Untertitel Merken In der Auslage eines Spielwarengeschäftes explodiert eine Bombe, die in einem Teddybären versteckt war. Da es sich bereits um den zweiten Anschlag innerhalb kurzer Zeit handelt, vermutet Moser den Täter bei der Erzeugerfirma der Teddybären. Tatsächlich haben dort mehrere Mitarbeiter ausreichend Motive, der Firma schaden zu wollen. Auf der Jagd nach dem Täter geraten Moser und Rex in tödliche Gefahr. Eine dritte Bombe droht in die Luft zu gehen.Buch: Peter Hajek und Peter Moser In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tobias Moretti (Richard "Richie" Moser) Karl Markovics (Ernst Stockinger) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Nina Franoszek (Diana Neuwirth) Toni Slama (Paul Steger) Originaltitel: Kommissar Rex Regie: Bodo Fürneisen Drehbuch: Peter Moser, Peter Hajek Kamera: Wolfgang Dickmann Musik: Gerd Schuller Altersempfehlung: ab 12