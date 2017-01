ORF 2 10:20 bis 11:05 Krimiserie Kommissar Rex Der erste Preis D, A 1995 2017-01-02 03:30 Untertitel Merken In den Praterauen wird die Leiche eines zwölfjährigen Mädchens gefunden, und wenig später verschwindet die junge Christl. Strobl. Bei Recherchen stoßen Moser und Stockinger auf den Klavierlehrer Hoffmann, der beide Mädchen unterrichtete und kein Alibi hat. Als die beiden im mehrstöckigen Keller Hoffmanns die Leiche von Christl. finden, scheint der Fall gelöst. Doch Hoffmann präsentiert plötzlich ein Alibi und so geht die Suche nach dem Täter in den Kellern von Wien weiter - bis Rex Moser auf die richtige Spur führt.Buch: Peter Hajek und Peter Moser In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tobias Moretti (Richard "Richie" Moser) Karl Markovics (Ernst Stockinger) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Helmut Zierl (Thomas Hoffmann) Johannes Silberschneider (Wolfgang Kucera) Originaltitel: Kommissar Rex Regie: Oliver Hirschbiegel Drehbuch: Peter Moser, Peter Hajek Kamera: Wolfgang Dickmann Musik: Gerd Schuller Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 15:10

Seit 162 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:55 bis 10:50

Seit 101 Min. Kung Fu Panda

Trickfilm

VOX 09:05 bis 10:50

Seit 91 Min. Vorstadtkrokodile 3

Abenteuerfilm

Super RTL 09:25 bis 10:45

Seit 71 Min.