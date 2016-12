BR Fernsehen 06:30 bis 07:00 Gerichtsserie Café Meineid Gute Nacht, München! D 2003 Merken Ein geheimnisvoller Fremder im Café bereitet Pächterin Hilde Dorfler großes Unbehagen. Sie ruft die Polizisten Kogel und Karl Hermann zu Hilfe. Beide kommen schließlich zu der Überzeugung, dass es sich bei dem Gast um einen gefährlichen Terroristen handelt. Als absoluten Terror empfindet Alfons Irlbeck das Geschäftsgebaren von Johann Lederer und Günter Selldorf, die in Sachen Vermittlung öffentlicher Parkplätze in der Münchner Innenstadt gemeinsame Sache machen. Der Streit um eine Parklücke endet deshalb mit einem Blechschaden und einer Watschn für Lederer. Die Sache hinter der Sache stellt sich allerdings als gnadenloser Konkurrenzkampf zweier ganz unterschiedlicher Immobilienmakler heraus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erich Hallhuber (Amtsrichter Heinz Wunder) Norbert Mahler (Staatsanwalt Willi Kainz) Thekla Mayhoff (Protokollführerin Roswitha Haider) Kathi Leitner (Café-Pächterin Hilde Dorfler) Wolfi Fischer (Wachtmeister Kogel) Christian Lerch (Polizist Karl Hermann) Andreas Giebel (Alfons Irlbeck, Beklagter) Originaltitel: Café Meineid Regie: Franz Xaver Bogner