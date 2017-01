ATV 2 04:35 bis 07:50 Familienfilm Heidi USA 1993 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Als die kleine Heidi zu ihrem Großvater in die Schweizer Berge gebracht wird, ist der kauzige Alm-Öhi nur wenig begeistert darüber. Schnell schafft es die quirlige Heidi das Herz des Großvaters zu erobern. Das kleine Mädchen genießt die Freiheit in vollen Zügen und freundet sich schnell mit dem Geißen-Peter an, mit dem sie so manches Abenteuer besteht. Eines Tages bricht jedoch die heile Welt zusammen: Heidi wird nach Frankfurt geschickt, um dort der gelähmten Klara Gesellschaft zu leisten. Obwohl sie sich mit Klara sehr gut versteht, geht es Heidi im Hause Sesemann alles andere als gut. Ihrer Hauslehrerin, Fräulein Rottenmeier, kann sie nichts recht machen und ihre Sehnsucht nach den Bergen, nach ihrem Großvater und dem Geißen-Peter wächst von Tag zu Tag. Das Leben in der Stadt ist nichts für Heidi. Nach einem missglückten Ausbruchsversuch wird das auch Herrn Sesemann bewusst und so entschließt er sich schweren Herzens Heidi wieder dorthin zu schicken, wo sie hingehört: in die Berge zu ihrem Großvater. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Noley Thornton (Heidi) Jason Robards (Großvater) Jane Seymour (Fräulein Rottenmeier) Patricia Neal (Großmutter) Siân Phillips (Frau Sesemann) Lexi Randall (Klara) Jane Hazlegrove (Tante Dete) Originaltitel: Heidi Regie: Michael Ray Rhodes Drehbuch: Jeanne Rosenberg Kamera: Dennis C. Lewiston Musik: Lee Holdridge

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 528 Min. Untraceable

Thriller

RTL II 04:05 bis 06:10

Seit 103 Min. Tennis

Tennis

Eurosport 04:30 bis 08:30

Seit 78 Min. In Plain Sight

Krimiserie

kabel eins 04:40 bis 06:15

Seit 68 Min.