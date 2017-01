ATV 2 20:15 bis 21:15 Reportage Der Grosse Österreich Test - Moravec Undercover A 2013 2017-01-03 23:25 Stereo Merken Noch nie war jeder einzelne Konsument so hochfrequenter Werbung ausgesetzt, wie in der heutigen Zeit. Was die beworbenen Produkte aber wirklich können oder was in ihnen steckt, ist für den Endverbraucher kaum nachvollziehbar, auch wenn zunehmend mit Transparenz geworben wird. DER GROSSE ÖSTERREICH TEST nimmt sich dieses Themas an und testet in den Kategorien: Dienstleistungen, Nahrungsmittel und Konsumgüter. ATV Moderator Andreas Moravec führt durch die Sendung und testet mit zuvor ausgewählten und selbst überprüften Sachverständigen die Arbeit von Dienstleistern wie z.B. Ärzte, Reparaturservices, Lokale, Kinderbetreuungsstätten, Werkstätten, etc. Auch Nahrungsmittel stehen auf dem Prüfstand: Ist wirklich drin, was drauf steht. Woher kommt das als "Bio-Freiland-Ei" aus dem Supermarkt und wie sieht so eine Tierhaltung wirklich aus? Was bedeutet 100 % Rindfleisch aus Österreich? Ist das teurere Produkt aus dem Markensupermarkt besser als ein Vergleichbares vom Diskonter? Die Produkttests können von Sportartikeln, über Wohnung, Reisen bis zu Haushaltsgeräten alles umfassen. Wir befragen in Meinungsumfragen die Bevölkerung zu den Dienstleistungen und Produkten, die zum Test stehen. Wie ist die Meinung der Österreicher zur Ehrlichkeit und Fähigkeit ihrer Dienstleister, die Qualität unserer Nahrungsmittel, und der angebotenen Produkte? Sind sie besser als gedacht oder schlimmer als befürchtet? Im Vergleich zu ähnlich gelagerten Testreihen soll bei DER GROSSE ÖSTERREICH TEST das Positive im Vordergrund stehen. Der Dienstleister, der am fairsten und korrektesten arbeitet wird prämiert. Die für gut befundenen Produkte besonders hervorgehoben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andreas Moravec Originaltitel: Der Große Österreich Test - Moravec undercover