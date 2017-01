ATV 2 20:15 bis 22:30 Thriller No Way Out - Es gibt kein Zurück USA 1987 Nach dem Roman von Kenneth Fearing 2017-01-02 00:30 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der junge Navy-Offizier Tom Farrell lernt auf einer Veranstaltung die verführerische Susan Atwell kennen. Zwischen den beiden funkt es auf Anhieb und sie verbringen eine leidenschaftliche Nacht miteinander. Als Tom auf hoher See einen Kameraden rettet, wird der Verteidigungsminister David Brice auf ihn aufmerksam und stellt ihn als Teil seines Stabes im Pentagon ein. Tom ahnt allerdings nicht dass Susan die Geliebte von Brice ist und kurze Zeit später bei einem von Brice verursachten Unfall zu Tode kommt. Um die Beteiligung des Ministers zu vertuschen, muss also ein anderer Verdächtiger her und Tom wird beauftragt den angeblich Schuldigen zu finden. Allerdings deuten die Indizien auf ihn selbst als Täter hin ?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Costner (Tom Farrell) Gene Hackman (David Brice) Sean Young (Susan Atwell) Will Patton (Scott Pritchard) Howard Duff (Senator Duvall) George Dzundza (Sam Hesselman) Jason Bernard (Major Donovan) Originaltitel: No Way Out Regie: Roger Donaldson Drehbuch: Robert Garland Kamera: John Alcott Musik: Maurice Jarre Altersempfehlung: ab 12