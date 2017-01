TLC 01:35 bis 02:20 Dokusoap Tödliche Verwandtschaft Im Namen des Vaters USA 2015 Merken Eddie Lee Sexton wollte immer der Mittelpunkt seiner Familie sein und jeden Aspekt ihres Lebens kontrollieren. Seine Kinder erzieht er dazu, ihm als einer höher gestellten Macht zu huldigen. Mit der Hilfe seiner Frau gründet er eine geheime Sekte die nicht nur Tieropfer bringt und den Teufel anbetet, sondern auch Inzest praktiziert. Aus Angst ihr Vater könnte sie töten, wenn sie das Familiengeheimnis verraten, bewahren die Sexton-Kinder Stillschweigen. Nach Jahren der Folter und des Missbrauchs sind die Geschwister darauf programmiert alles zu tun, was ihr bösartiger Vater befiehlt, sogar wenn der Befehl Mord lautet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorena Berger (Michelle Sexton) Erin DeCaprio (Mae Sexton) Tyler Rush (Christopher Lee Sexton) Lori Titus (School Counselor) Rowan Titus (Lana Sexton) J. Buzz Von Ornsteiner (Himself - Analyst) Originaltitel: Evil Kin