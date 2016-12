TLC 01:30 bis 02:15 Dokusoap Tödliche Verwandtschaft Einer für alle und alle für einen USA 2015 Merken Auf einer Baustelle in der Kleinstadt Puyallup, Washington, macht Travis Haney bei der Arbeit einen seltsamen Fund. Beim Graben stößt er auf einen großen, schwarzen Müllbeutel und entdeckt darin einen Haufen Knochen. Die Gerichtsmedizin analysiert, dass es sich um die Überreste eines Mannes jenseits der 40 handelt, der vor rund 30 Jahren hier vergraben wurde. Da die Leiche mit einer Motorsäge zerstückelt wurde, ist der Mann offensichtlich keinen natürlichen Tod gestorben. Noch ahnen die ermittelnden Polizisten nicht, was sich hinter dem Knochenfund verbirgt. Doch drei Jahrzehnte später werden sie das dunkle Geheimnis einer mörderischen Familie enthüllen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamal Alkhaldi (Duncan Meekins) Christopher R. Anderson (Officer Teague) Todd Bobenrieth (Shanked Prisoner) Peter Chiamardas (Detective Mike Chambers) Brian Foreman (Doctor) Laura Gepford (Desiree Flowers) Randall Gort (Darrell Hill) Originaltitel: Evil Kin Regie: Peter G. Gillespie Drehbuch: Peter G. Gillespie