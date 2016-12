TLC 01:30 bis 02:10 Dokusoap Tödliche Verwandtschaft Das Böse im Blut USA 2015 Merken Nick und Dot Landrigan hatten von Anfang an geahnt, dass mit ihrem Adoptivsohn Jeffrey etwas nicht stimmte. Aus unerfindlichen Gründen konnte sich der Kleine aus keinem Ärger heraushalten. Viel schlimmer wurde es, als Jeffrey zum Teenager heranwuchs und durch seine Drogensucht mit dem Gesetzt in Konflikt kam. Die Landrigans taten alles, um ihm ein liebevolles, stabiles Umfeld zu geben und konnten nicht verstehen, warum er sich derart negativ entwickelte. Zu dieser Zeit wussten sie noch nicht, dass Jeffs leiblicher Vater ein berüchtigter Killer namens Darrell Hill war. Und in den kommenden Jahren sollten Vater und Sohn einen ähnlichen, mörderischen Weg einschlagen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Keith Kuperman (Police Officer) Robert Olausen (Detective) Cherri Reams (Bertha Briley) Delano Walters (Linwood Briley) Don Whatley (Nick) Originaltitel: Evil Kin