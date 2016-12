TLC 01:40 bis 02:25 Dokusoap Tödliche Verwandtschaft Tatwaffe Tomahawk USA 2015 Merken Die Brüder Micajah und Wiley Harpe waren die ersten urkundlich erwähnten Serienkiller. Ab Ende des 18. Jahrhunderts machten sie ihre Morde im ganzen Wilden Westen zu Horror-Legenden. Allein ihr Name sorgte für Gänsehaut. Die Harpes liebten ihre Tomahawks - und das Geräusch, wenn sie damit Schädel zerschmetterten. Jack the Ripper war nichts dagegen! Doch als das Killer-Duo das Haus von Farmer Moses Stegall abbrennt, seine Ehefrau und sein Baby umbringt, schwört der verzweifelte Mann Rache. Eine riesige Suchaktion beginnt. Stegall trommelt alle Männer zusammen, die er bekommen kann, um die Harpes zu jagen und ihnen ein für allemal das Handwerk zu legen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steve Frazier (Thomas Langford) Johnna Leary (Mary Stegall) Jon Musgrave (Himself - Historian) Kyle Lawrence Price (Young Micajah Harpe) Raian Stanley (Wiley Harpe) Originaltitel: Evil Kin