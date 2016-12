TLC 05:30 bis 05:55 Dokusoap Redrum - Am Anfang war der Mord Tödliche Familienbande USA 2014 Merken Cecil Batie wird in seinem Wohnwagen in Gainesville, Florida, erschossen aufgefunden. Kurz darauf entdeckt man seinen Schwager Joseph Banister ermordet in seinem Kleinlaster an einer einsamen Landstraße. Und einen knappen Monat später wird eine junge Frau namens Sandra Black in ihrem Haus in Texas umgebracht. Alle drei Morde sind das Werk desselben Scharfschützen. Doch wie hängen die Verbrechen zusammen? Als eine völlig verzweifelte Mutter schließlich ihren Sohn anzeigt, deutet sich eine erste Spur an. Und als erfahrene Ermittler in der Vergangenheit der Opfer graben und die Fäden zusammenführen, kommt ein mörderisches Netz aus Leidenschaft und Eifersucht zutage. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brad Batie (Himself - John Banister's Nephew) Farnell Cole (Himself - Former Sheriff's Homicide Detective) D.C. Goode (Narrator) Ben Green (Himself - Author, 'The Soldier of Fortune Murders') Originaltitel: Redrum Musik: David Vanacore