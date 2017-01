ORF 1 14:50 bis 15:15 Comedyserie Malcolm mittendrin Ein Tag im Zoo USA 2002 Dolby Untertitel Wieder da Merken Ein Familienausflug in den Zoo bringt allerlei Turbulenzen mit sich. Hal muss von einem Jugendfreund seiner Frau erfahren, dass sie früher mit mehreren Männern gleichzeitig ausging. Reese flüchtet inzwischen vor einer Ziege, die ihn hartnäckig verfolgt, und Dewey und Malcolm sitzen in einem Tiergehege fest. Francis und Piama plagen andere Sorgen. Ausgerechnet während einer Reise gibt ihr Auto den Geist auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frankie Muniz (Malcolm) Jane Kaczmarek (Lois) Bryan Cranston (Hal) Christopher Masterson (Francis) Justin Berfield (Reese) Erik Per Sullivan (Dewey) Kenneth Mars (Otto Mannkusser) Originaltitel: Malcolm in the Middle Regie: Todd Holland Drehbuch: Andrew Orenstein Kamera: Levie Isaacks Musik: Charles Sydnor Altersempfehlung: ab 12