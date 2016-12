ORF 1 15:30 bis 15:50 Comedyserie The Big Bang Theory Der Romantik-Ninja USA 2013 Stereo Untertitel 16:9 Merken Der Valentinstag naht mit Riesenschritten. Während Penny dem Ereignis mit Grauen entgegenblickt - zu oft wurden ihre hohen Erwartungen bisher enttäuscht - zeigt sich Leonard wild entschlossen, Pennys Skepsis zu vertreiben. Das gemeinsame Candlelight-Dinner wird jedoch von einem Streit zwischen Howard und Bernadette überschattet. Amy verblüfft Sheldon mit dem Vorsatz, trotz des Festtags keinerlei Ansprüche an ihn zu haben. Derweil wächst Raj bei einer Party für gestrandete Seelen weit über sich hinaus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Chuck Lorre, Bill Prady, Steven Molaro Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6