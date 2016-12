ORF 1 13:10 bis 13:30 Comedyserie Hot In Cleveland Die Honigfalle USA 2013 Stereo 16:9 Merken Als Emmett wegen Steuerhinterziehung im Gefängnis landet, ist Victoria untröstlich. Um auf andere Gedanken zu kommen, schlägt ihr Melanie vor, sich sozial zu engagieren. Leider übertreibt es Victoria ein wenig und verkündet vor laufender Kamera, eine Niere zu spenden. Derweil soll Joy in Bobs Auftrag einen notorischen Ehebrecher überführen. Dabei trifft sie überraschend auf ihre alte Liebe Sean. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Bertinelli (Melanie Moretti) Jane Leeves (Joy Scroggs) Wendie Malick (Victoria Chase) Betty White (Elka Ostrovsky) Eddie Cibrian (Sean) Dave Foley (Bob) Carole Gutierrez (Dr. Hernandez) Originaltitel: Hot in Cleveland Regie: Andy Cadiff Drehbuch: Jessica Wood, Jameson Lyons Kamera: Gary Baum Musik: Emerson Swinford, Ron Wasserman