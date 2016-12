ORF 1 08:10 bis 08:30 Comedyserie Malcolm mittendrin Wer ist der Beste? USA 2002 Dolby Untertitel Merken Was ein lustiger Pokerabend werden sollte, endet in einem völligen Desaster: Hal ist ziemlich frustriert, als sich seine Kumpels weit weniger auf die Karten konzentrieren als auf kleinliche Machtkämpfe, in denen alle beweisen wollen, dass sie in diversen Disziplinen die Besten sind. Malcolm findet unterdessen in der Handtasche von Kristen, der Tochter von einem von Hals Freunden, eine Waffe. Als er diese durch Zersägen unschädlich machen will, löst sich ein Schuss! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frankie Muniz (Malcolm) Jane Kaczmarek (Lois) Bryan Cranston (Hal) Erik Per Sullivan (Dewey) Christopher Masterson (Francis) Justin Berfield (Reese) John Colella (Officer Mel) Originaltitel: Malcolm in the Middle Regie: Jeff Melman Drehbuch: Bill Hooper Kamera: Levie Isaacks Musik: Julie Houlihan Altersempfehlung: ab 12

