ORF 1 13:05 bis 13:25 Comedyserie Hot In Cleveland Canoga Falls USA 2013 Stereo 16:9

Victoria wird von ihrer Schwester Bess unter einem fadenscheinigen Vorwand nach Canoga Falls gelockt, wo ihre Mutter Penny wohnt. Die hatte früher eine Fernsehshow, in der sie ein Puppentheater aufgeführt hat. Mittlerweile ist die Dame aber ein paar Tage älter, vermüllt die Wohnung und vergisst alles. Ist sie etwa dement? Dieser Meinung ist jedenfalls Bess, weshalb sie Victoria um Hilfe bittet.

Schauspieler: Valerie Bertinelli (Melanie Moretti) Jane Leeves (Joy Scroggs) Wendie Malick (Victoria Chase) Betty White (Elka Ostrovsky) Carol Burnett (Penny) Jean Smart (Bess) Tim Conway (Nick (as Tom Conway)) Originaltitel: Hot in Cleveland Regie: Andy Cadiff Drehbuch: Sebastian Jones Kamera: Gary Baum Musik: Emerson Swinford, Ron Wasserman