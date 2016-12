ORF 1 08:50 bis 09:30 Jugendserie Dawson's Creek Abbys Vermächtnis USA 1999 Stereo Untertitel Merken Obwohl eigentlich niemand so recht um Abby trauert, bringt ihr Tod doch einiges in Bewegung. Andy, die die Trauerrede halten soll, ist ziemlich verzweifelt. Sie weiß nicht, wie sie für einen so üblen Menschen gute Worte finden soll. Auch Jen hält am Grab eine Rede, die allerdings vor Blasphemie strotzt. Ihre Großmutter fühlt sich deswegen persönlich angegriffen. Wütend setzt sie Jen vor die Tür. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Van Der Beek (Dawson) Katie Holmes (Joey) Michelle Williams (Jan) Meredith Monroe (Andy) Monica Keena (Abby) Joshua Jackson (Pacey Witter) Mary Margaret Humes (Gail Leery) Originaltitel: Dawson's Creek Regie: David Semel Drehbuch: Kevin Williamson Kamera: Levie Isaacks Musik: Paul Cole

