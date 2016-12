ORF 1 14:40 bis 15:00 Comedyserie Malcolm mittendrin Das neue Familienmitglied USA 2002 2016-12-20 08:00 Dolby Untertitel Merken Im Hause Wilkerson werden eifrig Vorbereitungen für Hals Geburtstag getroffen. Zur Feier des Tages lässt Lois sogar Francis einfliegen. Dieser hat für seine Familie eine ganz besondere Überraschung parat: Er bringt seine frischgebackene Ehefrau Piama mit. Lois ist über das neue Familienmitglied derart entsetzt, dass sie einen heftigen Streit beginnt. Von den Aggressionen ihrer Mutter völlig frustriert, machen sich Malcolm, Reese und Dewey einfach aus dem Staub ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frankie Muniz (Malcolm) Jane Kaczmarek (Lois) Bryan Cranston (Hal) Erik Per Sullivan (Dewey) Justin Berfield (Reese) Emy Coligado (Piama Tananahaakna) Christopher Masterson (Francis) Originaltitel: Malcolm in the Middle Regie: Levie Isaacks Drehbuch: Alex Reid Kamera: Mike Weaver Musik: Charles Sydnor Altersempfehlung: ab 12