ATV 22:45 bis 01:20 Actionfilm Tödliches Kommando - The Hurt Locker USA 2008 2017-01-13 01:20 Stereo Der Bombenspezialist Matt Thompson, JT Sanborn und der Scharfschütze Owen Eldridge bilden das Team Bravo und sind in Bagdad stationiert. Als Thompson bei der Entschärfung eines Sprengsatzes ums Leben kommt, wird William James der neue Kopf des Teams. Im Gegensatz zu seinem umsichtigen Vorgänger, liebt der Sergeant das Risiko und die Alleingänge. Damit bringt er auch seine Männer in Lebensgefahr. Schauspieler: Jeremy Renner (Sergeant First Class William James) Anthony Mackie (Sergeant JT Sanborn) Guy Pearce (Sergeant Matt Thompson) Ralph Fiennes (Leiter des Söldnerteams) Brian Geraghty (Specialist Owen Eldridge) David Morse (Colonel Reed) Christian Camargo (Colonel Cambridge) Originaltitel: The Hurt Locker Regie: Kathryn Bigelow Drehbuch: Mark Boal Kamera: Barry Ackroyd Musik: Marco Beltrami, Buck Sanders Altersempfehlung: ab 16