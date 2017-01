ATV 06:15 bis 07:00 Actionserie Revolution Offene Rechnungen USA 2014 Stereo Merken Connor ist es rechtzeitig gelungen, das Gegenmittel zur Heilung der Typhus-Erkrankten in seine Gewalt zu bringen. Der Rückschlag der Patrioten ist jedoch nur eine Frage der Zeit. Miles, Rachel und die anderen wissen, dass sie ohne fremde Hilfe nicht gegen den übermächtigen Gegner aufbegehren können, weswegen sich Monroe, Connor und Charlie auf nach New Vegas machen, um dort eine Gruppe Söldner zu engagieren. Während Monroe versucht seine alten Kontakte in New Vegas zu nutzen, kommen sich Charlie und Connor näher. Indessen wird Neville vom Präsidenten persönlich darauf angesetzt, Monroe ausfindig zu machen und zu töten?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Burke (Miles Matheson) David Lyons (Bass Monroe) Tracy Spiridakos (Charlie Matheson) Elizabeth Mitchell (Rachel Matheson) Zak Orth (Aaron Pittman) Giancarlo Esposito (Tom Neville) JD Pardo (Jason Neville) Originaltitel: Revolution Regie: Ernest R. Dickerson Drehbuch: David Rambo, Trey Callaway Kamera: Jimmy Lindsey Musik: Christopher Lennertz Altersempfehlung: ab 12

