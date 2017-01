ATV 16:15 bis 18:15 Komödie Der Zoowärter USA 2011 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der gutmütige Zoowärter Griffin Keys erledigt seinen Job mit voller Hingabe. Doch weit weniger leidenschaftlich geht es in seinem Privatleben zu, denn seine Traumfrau erteilt ihm eine Abfuhr. Deshalb beschließt er einen radikalen Wandel und will den Zoo verlassen. Um den hilfsbereiten Tierpfleger nicht zu verlieren, lüften die Tiere ein wohlgehütetes Geheimnis: Sie offenbaren dem verdutzen Griffin, dass sie mit Menschen sprechen können und machen ihm ein Angebot. Wenn er weiter für sie sorgt, weihen sie ihn im Gegenzug in ihr erfolgreiches Balzverhalten ein, um endlich beim weiblichen Geschlecht zu landen. Doch mit seinem übertriebenen Imponiergehabe schlittert er von einer chaotischen Situation in die andere?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Griffin Keyes) Rosario Dawson (Kate) Leslie Bibb (Stephanie) Ken Jeong (Venom) Donnie Wahlberg (Shane) Joe Rogan (Gale) Nat Faxon (Dave) Originaltitel: Zookeeper Regie: Frank Coraci Drehbuch: Nick Bakay, Rock Reuben, Nick Bakay, Rock Reuben, Kevin James , Jay Scherick, David Ronn Kamera: Michael Barrett Musik: Rupert Gregson-Williams