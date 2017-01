RTL2You 04:00 bis 04:50 Dokusoap Köln 50667 D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Als Sophia sich bei Manu für ihr Verhalten entschuldigen möchte, nimmt sie notgedrungen seine Hilfe für die Eröffnungsfeier ihres Restaurants an. Jule ist ziemlich niedergeschlagen, weil Marc ihr am Vortag nahegelegt hat, die Wache zu verlassen, damit sie sich nicht mehr begegnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Ingo Kantorek (Alex Kowalski), Diana Schneider (Samantha ?Sam? Berger), David Ortega (Diego Cortez), Christoph Oberheide (Jan Bremer), Jessica Faust (Chantal ?Chanti? Kuhnt), Andree Katic (Patrick Schumann), Patrick Schumann (Jack ?Opa? Winston), Janine P Originaltitel: Köln 50667

