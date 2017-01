RTL2You 15:40 bis 16:10 Dokusoap Rich Kids of Beverly Hills #yachtlife USA 2014 16:9 HDTV Merken Während des Trips nach Mexiko keimen alte Spannungen wieder auf sehr zum Ärger von Morgan und Brendan. Muss die Luxus-Exkursion vorzeitig abgebrochen werden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dorothy Wang (Herself) Morgan Stewart (Herself) Brendan Fitzpatrick (Himself) Roxie Sowlaty (Herself) Jonny Drubel (Himself) E.J. Johnson (Himself) Gäste: Gäste: Roxy Sowalty, Jonny Drubel, Dorothy Wang, Morgan Stewart, Brendan Fitzpatrick Originaltitel: Rich Kids of Beverly Hills