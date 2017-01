RTL2You 11:30 bis 11:55 Trickserie One Piece Angst um Nami J 2001 Stereo Merken Ruffy und seine Freunde machen sich große Sorgen um Nami, die immer noch hohes Fieber hat. Plötzlich taucht vor ihnen ein Schiff aus der Tiefe auf. Es gehört Wapol, dem Blechmenschen, der sie angreift und an der Flying Lamb einiges auffrisst. Ruffy gelingt es mit einer gezielten Attacke, ihn wegzuschießen, worauf seine Mannschaft sich schnellstens auf die Suche macht. Auf einmal wird es sehr kalt. Die Freunde wollen auf einer Winter-Insel an Land gehen, die nur aus Schnee und Eis besteht. Aber anscheinend sind sie dort überhaupt nicht willkommen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: One Piece

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 15:12

Seit 217 Min. Sport Quiz

Quiz

Sport1 09:15 bis 12:00

Seit 139 Min. Langlauf

Wintersport

Eurosport 10:30 bis 11:45

Seit 64 Min. Family Stories

Dokusoap

RTL II 10:50 bis 11:55

Seit 44 Min.