RTL2You 05:25 bis 06:20 Dokusoap DailyCGN D 2016 16:9 HDTV Merken Es ist fast geschafft Carmen und ihr Freund Niklas bekommen endlich den Schlüssel für ihre neue Wohnung und testen zusammen den bequemen Teppich. Die Träumerei kann also losgehen. Das Technikherz von Tim klopft derweil laut. Aber warum? Währenddessen gibt es eine große Verlosung auf Anas Snapchat-Account aber ist es vielleicht auch die letzte? Bauchschmerzen bereitet Ana wiederum der bevorstehende Arbeitstag im Kindergarten. Und Martina fragt sich, wie sie an ihre nicht ganz anständige Paketsendung kommt, die beim Nachbarn gelandet ist... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: DailyCGN