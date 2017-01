RTL2You 12:30 bis 12:50 Trickserie Sailor Moon Alles wird gut J 1997 Merken Das Licht der Hoffnung gibt Sailor Moon ein Schwert in die Hand, um gegen das Chaos zu gewinnen, das sich im Körper von Galaxia festgesetzt hat. Doch Sailor Moon scheitert, weil sie nicht kämpfen will. Sie vertraut auf die Liebe, und mit Hilfe ihrer eigenen Kraft, die aus ihrer Liebe kommt, besiegt sie das Chaos und befreit Galaxia. Die Sternenkristalle verwandeln sich wieder zurück, und alle ihre Freunde sind wieder da. Nun heißt es Abschied nehmen. Mamoru verspricht Bunny, sie nie wieder alleinzulassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bishôjo Senshi Sailor Moon Regie: Takuya Igarashi Altersempfehlung: ab 12