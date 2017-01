RTL2You 08:15 bis 08:40 Dokusoap Rich Kids of Beverly Hills #mansionhunting USA 2014 16:9 HDTV Merken Dorothy will dahin, wo die Reichen und Schönen leben nach Beverly Hills. Kurzentschlossen macht sie sich auf Wohnungssuche. Roxy bekommt unterdessen eine Nachricht, die ihr Leben verändert und erzählt Morgan davon. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dorothy Wang (Herself) Morgan Stewart (Herself) Brendan Fitzpatrick (Himself) Roxie Sowlaty (Herself) Jonny Drubel (Himself) Brandon Cyrus (Himself) Gäste: Gäste: Roxy Sowalty, Jonny Drubel, Dorothy Wang, Morgan Stewart, Brendan Fitzpatrick Originaltitel: Rich Kids of Beverly Hills

