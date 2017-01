RTL2You 06:15 bis 07:10 Dokusoap MJUNIK - Home Of YOU D 2016 16:9 HDTV Merken Heute treffen Lina, Filiz und Roxi auf die Lochis. Die sympathischen Zwillingsbrüder haben eine Selfie-Stunde im Rahmen ihrer Deutschland-Tour und dieses Spektakel lassen sich die Mjunik-Girls nicht entgehen. Es gibt ein exklusives Interview und natürlich ein Selfie mit den Jungs. Luisa macht sich derweil schon wieder auf den Weg nach Paris, denn sie ist zu einer Handy-Präsentation eingeladen. Zu bestaunen gibt es dort nicht nur Technik, sondern auch die französische Durchstarterin Louane. Außerdem erzählt Lina in einem BR-Interview, was es mit den aktuellen Schönheitsidealen auf Instagram auf sich hat und warum es cooler ist, wenn man nicht die perfekte Figur hat. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: MJUNIK - Home Of YOU

