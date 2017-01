RTL2You 12:30 bis 12:50 Trickserie Sailor Moon Überläufer J 1997 Merken Jeder Widerstand gegen Galaxia erscheint zwecklos. Haruka und Michiru nehmen das Angebot von Galaxia an, unter ihrer Herrschaft als Dienerinnen weiterzuleben und rauben in ihrem Auftrag Setsuna und Hotaru die Sternenkristalle, woraufhin sich die beiden auflösen. Sailor Moon und ThreeLights sind entsetzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bishôjo Senshi Sailor Moon Regie: Takuya Igarashi Altersempfehlung: ab 12