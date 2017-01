RTL2You 11:00 bis 11:25 Trickserie One Piece Angriff auf Mr. 3 J 2001 Stereo Merken Nami, Vivi und Zorro sind von Mr. 3 mit Wachs übergossen worden und stehen auf dem XXL-Kandelaber, um dort ein für alle Mal erledigt zu werden. Sie sollen für alle Zeit ein Dasein als Wachsfiguren fristen. Mr. 3 legt sich eine Wachsrüstung an, die hart wie Eisen ist, mit der er Ruffy und Lysop erledigen will. Die beiden kommen aber auf die Idee, dass Wachs bei Hitze schmilzt. Sie machen Mr. 3 ordentlich Feuer unterm Hintern und können ihn somit außer Gefecht setzen. Er flieht in den Dschungel und verwandelt sich in ein ganzes Wachsfigurenkabinett und hat jede Menge Doppelgänger. Ruffy erkennt aber rein instinktiv, wer der richtige Mr. 3 ist und zieht ihn endgültig aus dem Verkehr. In der Zwischenzeit findet Sanji eine Hütte im Dschungel und macht es sich dort gemütlich. Plötzlich läutet eine Teleschnecke und Mr. Zero ist am Apparat... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: One Piece Regie: Takuji Suzuki, Shinobu Yaguchi