RTL2You 06:15 bis 07:05 Dokusoap MJUNIK - Home Of YOU D 2016 16:9 HDTV Merken Luisa hat heute ein wichtiges Interview mit dem BR. Sie wird den ganzen Tag von einem Kamerateam begleitet. Und wenn ihr schon immer wissen wolltet, wie genau ein Blogger Geld verdient und wo Luisas Grenzen beim Filmen sind, dann solltet ihr unbedingt diese Folge anschauen denn hier gibt es die Antworten! Filiz hat derweil einen Termin beim Versicherungsberater, doch ihre Outfitwahl ist höchst fraglich. Roxi wiederum verbringt den Tag mit Malte, während sich Sophia schon mal Vorräte für ihre Prüfungstage vorkocht. Und Lina und Luisa gehen zu einem spontanen Meet&Greet mit ihren Followern im Englischen Garten. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: MJUNIK - Home Of YOU