RTL2You 10:30 bis 10:55 Trickserie The Devil Is A Part-Timer Der Dämonenfürst und die Heldin: Immer eifrig dabei J 2013 16:9 HDTV Merken Chiho fürchtet, dass Sadao sie verlassen wird, um nach Ente Isla zurückzukehren. Doch Sadao macht ihr klar, dass er dafür nicht mehr über genügend magische Kraft verfüge. Alle Ressourcen seien für die Reparatur der Stadt draufgegangen. Nach dem epischen Kampf mit Sariel war das auch bitter nötig. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Hataraku Maou-sama!

