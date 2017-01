RTL2You 05:10 bis 06:05 Dokusoap DailyCGN D 2016 16:9 HDTV Merken Tauche ein in die Welt von DailyCGN und verfolge vier junge Influencer durch ihr aufregendes Leben: Begleite Miss NRW 2015 Carmen Mercedes, Model Ana Johnson, Fotograf Tim Black und YouTuberin Barbierella zwischen Liebe, Lifestyle, Red Carpet, Vlog und Fotoshooting. Ob im Szenelokal, beim Shoppen in der Kölner Innenstadt, direkt vom roten Teppich, beim exklusiven Fotoshooting auf Mallorca oder einfach ganz privat Zuhause DailyCGN schenkt dir einen authentischen Einblick in das Leben deiner Stars! In Google-Kalender eintragen Originaltitel: DailyCGN

